La band capitanata da Les Claypool ha diffuso il lyric video di "The Seven", il primo estratto dal nuovo album dei Primus, "The Desaturating Seven", atteso nei negozi per il prossimo 29 settembre.

La clip riprende lo stile grafico anni Settanta delle storie per ragazzi, con sfumature psichedeliche nelle animazioni: il tema ispiratore, come già dichiarato da Claypool, resta la storia di "The Rainbow Goblins" scritta e illustrata dall'artista nostro connazionale Ul de Rico, pubblicata in Germania e Regno Unito nel 1978.

Nato a Udine nel 1944, Ul de Rico - all'anagrafe Ulderico Conte Gropplero di Troppenburg - si affermò professionalmente in Germania, a Monaco, però poi trasferirsi negli ultimi anni in Francia: il suo lavoro più noto al grande pubblico resta lo studio grafico sui personaggi per il film "La storia infinita" del 1984, per il quale curò anche gli storyboard.