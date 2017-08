Si è chiusa nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 l'edizione 2017 dei Teen Choice Awards: la cerimonia di premiazione, svoltasi al Galen Center di Los Angeles, ha visto salire sul palco per ritirare le statuette Maroon 5 (nella categoria Decade Award), Harry Styles (Choice Male Artist), Ariana Grande (Choice Female Artist) e Fifth Harmony (Choice Music Group). Assenti Miley Cyrus e Bruno Mars, ai quali sono stati assegnati rispettivamente l'Ultimate Choice Award e il Visionary Award. Ecco, di seguito, l'elenco dei vincitori nelle categorie musicali:

Choice Male Artist: Harry Styles

Choice Female Artist: Ariana Grande

Choice Music Group: Fifth Harmony

Choice Country Artist: Carrie Underwood

Choice Electronic/Dance Artist: Calvin Harris

Choice Latin Artist: CNCO

Choice R&B/Hip-Hop Artist: Beyoncé

Choice Rock Artist: Harry Styles

Choice Song - Female Artist: "Crying in the Club" – Camila Cabello

Choice Song - Male Artist: "Slow Hands" – Niall Horan

Choice Song - Group: "Down" – Fifth Harmony (feat. Gucci Mane)

Choice Collaboration: "Just Hold On" – Steve Aoki & Louis Tomlinson

Choice Pop Song: "Shape of You" – Ed Sheeran

Choice Country Song: "Body Like a Back Road" – Sam Hunt

Choice Electronic/Dance Song: "Know No Better" – Major Lazer (feat. Travis Scott, Camila Cabello & Quavo)

Choice Latin Song: "Despacito" – Luis Fonsi & Daddy Yankee (feat. Justin Bieber)

Choice R&B/Hip-Hop Song: "I'm The One" – DJ Khaled (feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne)

Choice Rock/Alternative Song: "Believer" – Imagine Dragons

Choice Breakout Artist: Chance the Rapper

Choice Next Big Thing: Grace VanderWaal