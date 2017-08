"Il mio alleato, il mio amico fedele, ardente, iperattivo, avventuriero, complice dei miei desideri": di chi parla Julio Iglesias in questa canzone che s'intitola "Amigo", in cui duetta con Romeo Santos, ex cantante degli Aventura? Non ci vuole molta fantasia per immaginarlo. Quel che sorprende, semmai, è che sia proprio quel romanticone di Iglesias a cantare parole così esplicite dedicate al suo membro maschile.

Peraltro, Julio Iglesias è in buona e nutrita compagnia. Di canzoni del cazzo, per dirla colloquialmente, ne sono state scritte e cantate parecchie; alcune lo dichiarano già dal titolo, altre lo fanno in maniera meno evidente; ma tutte sono accomunate dall'argomento che trattano. Nelle prossime pagine ve ne proponiamo ben cinquanta, sia italiane sia internazionali. Dato che è Ferragosto, avete il tempo, se volete, di ascoltarle tutte ( e magari anche di controllare i testi , se avete qualche dubbio).

Ah, se secondo voi ce ne siamo dimenticata qualcuna, segnalatecelo...