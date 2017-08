Riprenderà domani a Denver il processo che vede coinvolto l'ex speaker radiofonico David Mueller e Taylor Swift, del quale Rockol ha puntualmente riferito nei giorni scorsi.

Rispetto a quanto riferito in occasione dell'ultima udienza (il cui resoconto dettagliato è disponibile a questo indirizzo), è da segnalare solo un'importante novità: il giudice chiamato a presiedere il procedimento, William Martinez, ha escluso la cantante di "Shake It Off" dalla causa di risarcimento intentatale da Mueller, che l'ha citata in giudizio - insieme a sua madre Andrea e al suo responsabile dei rapporti con le radio Frank Bell - ritenendola responsabile di aver causato il suo licenziamento dall'emittente KYGO per mezzo delle accuse di molestia sessuale compiute in occasione di un meet and greet, sempre a Denver, nel 2013. La cantante, quindi, è probabile che non presenzi all'udienza, mentre - quasi sicuramente - in aula saranno presenti sia sua madrea Andrea che Bell.

Come i meglio informati ricorderanno, parallelamente alla causa intentata dall'ex Dj è in discussione, nel medesimo processo, quella sporta dalla Swift nei confronti di Mueller, appunto per molestie sessuali.

Una volta acquisite tutte le testimonianze presentate dalle parti, domani, lunedì 14 agosto, gli staff legali dei contendenti avranno ciascuno un'ora a disposizione per l'arringa finale e le eventuali repliche. La giuria, in seguito, trarrà le proprie conclusioni emettendo i verdetti.