Il concerto dei Coldplay in programma al Soldier Field di Chicago il prossimo 17 agosto sarà trasmesso in realtà virtuale in tutto il mondo grazie a un accordo tra la società che cura gli interessi dal vivo della band, la multinazionale Live Nation, e Samsung, che - ovviamente - seguirà la parte tecnologica dell'accordo.

Il servizio sarà disponibile in oltre 50 paesi in tutto il mondo - Italia compresa - ed accessibile agli utenti di Samsung Gear VR: lo show di Chris Matin e soci resterà fruibile sulla piattaforma dedicata alla realtà virtuale del colosso tecnologico coreano per un periodo limitato a 24 ore.

L'"A Head Full of Dreams tour", che ha fatto tappa anche a Milano gli scorsi 3 e 4 luglio, alla fine dello scorso mese di luglio aveva già incassato 412 milioni di dollari, salendo al quinto posto nella classifica dei tour più ricchi di sempre dietro al "Black Ice World Tour" degli AC/DC, che tra il 2008 e il 2010 incassò 441 milioni di dollari, al "The Wall Live" di Roger Waters, che tra il 2010 e il 2013 staccò al botteghino biglietti per 458 milioni di dollari, al "A Bigger Bang Tour" dei Rolling Stones, secondo tour più ricco di sempre (con 558 milioni incassati tra il 2005 e il 2007) e al "360° Tour" degli U2, primo con la siderale cifra di 736 milioni di dollari incassati tra il 2009 e il 2011.