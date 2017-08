Il cantante di "Doo-Wops & Hooligans" ha donato un milione di dollari alle vittime della crisi idrica di Flint, cittadina del Michigan resa celebre dalle pellicole del documentarista Michael Moore, che del capoluogo della contea della Contea di Genesee è originario: a darne annuncio è stato lo stesso Bruno Mars durante il concerto tenuto ieri sera a Auburn Hills, sempre Michigan.

"Sono molto grato al pubblico del Michigan per avermi supportato in questa causa", ha spiegato l'artista dal palco dello show, parte dei proventi del quale sono stati commutati in donazione: "E' importante non dimenticare i nostri fratelli e le nostre sorelle vittime di questo disastro. Come cittadini americani dobbiamo restare uniti per assicurarci che vicende come questa non accadano mai più in nessuna comunità".

La crisi idrica a Flint iniziò nel 2014, quando la fornitura di acqua potabile alla città passò dal sistema idrico di Detroit a quello alimentato dal Flint River, le cui acque - trattate in modo inappropriato - fecero registrare livelli di piombo sensibilmente superiori a quelli stabiliti per legge. E non solo: la connessione tra dodici decessi per legionellosi e il trattamento improprio delle acque fu accertata dalle autorità locali.