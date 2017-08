Dopo sette anni di assenza dalle scalette live della band capitanata da Damon Albarn, "Empire Ants", brano originariamente incluso nell'album "Plastic Beach" del 2010, è tornata a fare capolino a un concerto dei Gorillaz: è successo ieri sera, 11 agosto, all'Outside Lands Music Festival di San Francisco, in California.

A curare la parte vocale è stata la stessa artista che registrò la traccia originale in studio, ovvero Yukimi Nagno del quartetto svedese dei Little Dragon.

Durante la serata, che ha visto l'ensemble prodursi in un set da 26 canzoni, sono stati invitati sul palco in veste di ospiti speciali anche i De La Soul (su "Momentz" e "Feel Good Inc."), Pusha T (su "Let Me Out"), Kali Uchis (su "She’s My Collar") e Little Simz (su "Garage Palace" e "We Got the Power").

Ecco, di seguito, la scaletta della serata:

M1 A1

Last Living Souls

Saturnz Barz

Tomorrow Comes Today

Rhinestone Eyes

She’s My Collar (con Kali Uchis)

Let Me Out (con Pusha T)

Momentz (con i De La Soul)

Sleeping Powder

19/2000

On Melancholy Hill

Empire Ants (con Yukimi Nagano)

Busted and Blue

El Mañana

Carnival (con Anthony Hamilton)

Dirty Harry (con Bootie Brown)

Strobelite (con Peven Everett)

Andromeda

Sex Murder Party (con Jamie Principle e Zebra Katz)

Garage Palace (con Little Simz)

We Got the Power (con Little Simz)

Encore:

Stylo (con Peven Everett e Bootie Brown)

Feel Good Inc. (con i De La Soul)

Clint Eastwood (con Del the Funky Homosapien)

Don’t Get Lost in Heaven

Demon Days