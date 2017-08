Il brano si intitola "Not Mine", ed è una classica ballada da poco meno di tre minuti arrangiata in chiave urban / r'n'b con un'abbondante dose di vocoder sul cantanto, come vogliono gli standard pop attuali, dove si narra - molto genericamente - di una storia d'amore tormentata. Niente di che stupirsi, se non fosse che la cantante alla quale il brano è intestato, Miquela, in realtà non esiste.

L'artista virtuale altro non è che un avatar già piuttosto noto, oltreoceano, come Web star, con tanto di canale Instragram ufficiale seguito da oltre 200mila follower. L'identità del creatore di Miquela (o Lil' Miquela, come è nota sui social) per il momento è avvolta da un fitta coltre di mistero: l'artista digitale Nicole Ruggiero, in un primo momento indicata come madre del popolare personaggio virtuale, lo scorso febbraio ha negato al Washington Post ogni addebito.

Secondo un comunicato stampa (anch'esso virtuale, ovviamente) diffuso contestualmente al brano, "Not Mine" potrebbe rappresentare solo il primo passo della star digitale nel mondo della musica: "Ho scritto e registrato molto per l'album e non vedevo l'ora di farvi sentire qualcosa", si legge nella nota abbinata alla canzone, "'Not Mine' parla di un amore estivo e di crescere, ecco perché mi è sembrato opportuno farvela sentire adesso".