Dopo aver postato tre interi loro concerti un paio di settimane fa, i Radiohead, che hanno di recente riattivato la loro radiohead.tv, hanno postato un nuovo concerto, quello del 30 giugno 2017 a Werchter, in Belgio.

Diventano quindi sei i concerti disponibili al momento su radiohead.tv: quello del 21 aprile 2017 al Coachella, quello dell'11 giugno 2017 (Northside, Aarus, Danimarca), quello del 16 giugno (I-Days Festival, Monza, Italia), quello del 18 giugno (Best Kept Secret, Hilvarenbeek, Olanda), quello del 28 giugno (Open'er, Gdynia, Polonia) e appunto quello del 30 giugno a Werchter, in Belgio, che potete guardare qui sotto, completo di setlist.

Buona visione!

Setlist:

Daydreaming

Lucky

Ful Stop

Airbag

15 Step

Myxomatosis

All I Need

Pyramid Song

Everything in Its Right Place

Let Down

Bloom

Identikit

Weird Fishes/Arpeggi

Idioteque

You and Whose Army?

Bodysnatchers

2 + 2 = 5

Bis:

No Surprises

Nude

Climbing Up the Walls

Paranoid Android

Reckoner

Bis 2:

My Iron Lung

Karma Police