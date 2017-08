Che Jack White sia un appassionato di baseball lo si sapeva; non per niente è comproprietario di una squadra, i Detroit Tigers, per la quale ha anche scritto la musica di un annuncio pubblicitario.

In aprile una nuova sua canzone, "Battle cry", era stata impiegata per una pubblicità della Warstic, l'azienda produttrice di mazze da baseball di cui White è comproprietario con il seconda base dei Tigers, Ian Kinsler.



Ma la nuova pensata del musicista è senza precedenti.Il suo prossimo singolo, un 45 giri in vinile, conterrà da un lato la canzone "Strike out", registrata con il nome di The Brushoffs (come dire "gli snobbati, i respinti") da un gruppo di artisti dell'etichetta Third Man Records - oltre al titolare, appunto White, sono Brendan Benson, Ben Blackwell, Dominic Davis e Olivia Jean - e dall'altro un'intervista registrata da Jack White con il campione di baseball Kirk Gibson, lanciatore mancino che nei Tigers ha giocato a lungo e ora soffre del morbo di Parkinson. Il vinile del disco sarà di colore blu e arancio (i colori dei Detroit Tigers), e il singolo sarà venduto soltanto insieme a un biglietto per un incontro dei Tigers, quello che si terrà il 24 settembre al Comerica Park contro i Minnesota Twins. Parte del ricavato sarà destinata a finanziare la Kirk Gibson Foundation e la Detroit Tigers Foundation.

I pacchetti biglietto + disco sono già in vendita qui.