Gli Horrors hanno diffuso un nuovo brano dal loro prossimo album, il quinto, ideale seguito di "Luminous" e intitolato "V", in uscita il 22 settembre. Dopo il video del singolo di lancio, "Machine" (che potete vedere qui) hanno ora pubblicato "Something To Remember Me By".



I Cradle of Filth, esponenti britannici del metal estremo, hanno pubblicato "You Will Know The Lion By His Claw", il secondo singolo tratto dal prossimo dodicesimo album “Cryptoriana - The Seductiveness Of Decay", che uscirà il 22 settembre.

"Villians", il nuovo album dei Queens of the Stone Age (Rockol l'ha ascoltato, e ha raccontato l'esperienza) sarà fuori fra due settimane. Finora la band ha fatto ascoltare solo il singolo di lancio, “The Way You Used To Do”, e ha eseguito dal vivo un altro brano, “The Evil Has Landed”, di cui ora è possibile ascoltare la versione in studio.



"Wide Open", in uscita il 15 settembre, è il primo album da solista in studio del musicista da "Soul speak", uscito nel 2008, che però era un disco di cover, e il primo di brani inediti dal 2000 (quando uscì "Blue obsession"). Il tastierista già Steely Dan e Doobie Brothers ha cominciato a lavorarci ben otto anni fa, e ora anticipa uno dei brani del disco, "Half truth", scritto con il figlio Dylan e Grady Walker.