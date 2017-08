Non si avevano notizie di Avicii, il DJ svedese, dal 28 agosto 2016, cioè da quando tenne la sua ultima esibizione dal vivo a Ibiza. Ora torna a farsi vivo con l'annuncio di un EP intitolato "​Avīci", in uscita oggi, del quale ha comunicato la tracklist - che è come segue:

1. Friend of Mine (feat. Vargas & Lagola)

2. Lonely Together (feat. Rita Ora)

3. You Be Love (feat. Billy Raffoul)

4. Without You (feat. Sandro Cavazza)

5. What Would I Change It To (feat. AlunaGeorge)

6. So Much Better (Avicii Remix)

Sulla pagina Facebook di Avicii sono disponibili dei brevi assaggi dei brani.