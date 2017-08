A 40 anni dalla scomparsa di Elvis Presley, avvenuta il 16 agosto 1977, partirà il 10 ottobre da Milano il tour di "ELVIS the Musical", la biografia dell'uomo e dell'artista raccontata in musica da 20 performer e con la band dal vivo.

In scena un doppio "Elvis", ad interpretare il Re del Rock nelle diverse fasi della sua parabola: il debuttante Michel Orlando, alla sua prima esperienza professionale in un musical, e Joe Ontario, già interprete di concerti-tributo dedicati a The King, ma neofita come attore.Dopo l'anteprima andata in scena a maggio, sono già confermate la partenza, ancora al Teatro Nuovo di Milano, dove è in programma fra il 10 e il 15 ottobre, e le tappe a Sanremo (al Teatro Ariston il 27 ottobre), Torino (Teatro Alfieri dal 7 al 12 novembre), Roma (Teatro Brancaccio dal 6 all'11 marzo 2018), e poi Bari, Varese, Lugano, Como e altre fino all'estate 2018.

Protagonisti dello spettacolo sono 20 performer tra cantanti, attori, ballerini e musicisti - oltre a una band dal vivo diretta da Davide Magnabosco - chiamati ad impersonare i personaggi chiave della vita di Elvis Presley. La regia è di Maurizio Colombi, che ha firmato anche quella di "We Will Rock You", il musical dedicato a un'altra icona della musica, Freddie Mercury, in scena in Italia dal 2009 al 2011.

"Elvis The Musical" si avvale della collaborazione dell' "Elvis Friends Fan Club Italia".