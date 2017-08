E' stata messa all'asta una lettera, recentemente ritrovata, spedita da John Lennon all'editore del quotidiano "News of the World" e indirizzata all'ex moglie Cynthia. La lettera venne scritta dopo che il quotidiano aveva pubblicato delle anticipazioni del libro "A twist of Lennon": secondo "Billboard" sarebbe da datare al 1976, ma in effetti, se le circostanze in cui è stata scritta sono quelle descritte, la datazione sarebbe da posticipare al 1978, anno della pubblicazione effettiva di "A twist of Lennon".

La lettera è intitolata “An open letter to Cynthia Twist” (Cynthia, nata Powell, sposò Lennon nel 1962, dopo il divorzio da Lennon sposò l'italiano Roberto Bassanini nel 1970 e divorziò di nuovo nel 1973, per poi sposare John Twist nel 1976; da qui il gioco di parole del titolo del libro).

Ecco l'inizio della lettera:



Cara Cynthia, come tu e io sappiamo bene, il nostro matrimonio era finito già da un po', ben prima che arrivassero l'LSD e Yoko Ono: così stanno le cose.

La tua memoria è fallace, a dir poco. Il tuo racconto del nostro primo 'viaggio' con l'LSD è piuttosto vago, e pare che tu abbia dimenticato i 'viaggi' successivi fatti insieme.



Continua raccontando che Cynthia portò Julian, il figlio avuto da John nel 1963, a Los Angeles in visita al padre, nel periodo in cui John viveva separato da Yoko Ono (il famigerato "lost weekend", che durò in realtà un anno e mezzo, dall'estate del 1973 alla fine del 1974), e che in quell'occasione Cynthia chiese a John di risposarla "e/o fare un altro figlio con lei". A proposito del desiderio della donna di lasciarsi alle spalle il passato, Lennon scrive



Se lo vuoi davvero, cerca di evitare di parlare con i giornali e di farti fotografare da loro.

E la lettera si chiude con queste parole:



Abbiamo vissuto insieme degli anni belli, quindi rifugiati in quel ricordo, e pensa che, cone dice Dylan, è stato un 'simple twist of fate'!

La lettera ha al momento ricevuto come offerta d'asta più alta la cifra di 7.900 dollari.