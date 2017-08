E' stata la rampa di lancio di tutti i più grandi artisti dell'ultima generazione, dagli Arctic Monkeys a Justin Bieber: il Web, nello specifico Youtube, ha reso democratica la scalata al successo proprio perché offre le proprie chance a tutti, dal protetto della più potente delle case discografiche all'ultimo degli indipendenti che si connette dalla sua camera. Attenzione, però: si deve saper sfruttare le potenzialità offerte dalla Rete, soprattutto alla luce di quelli che sono i diritti dei creatori di opere, che – ovviamente – sono validi anche in ambito digitale.

Con l'estate ormai avviata alla conclusione, abbiamo deciso di realizzare una sorta di vademecum assemblando alcune domande posteci dai lettori / artisti desiderosi di farsi largo sul Web senza però muovere passi falsi...

Quanto spetta ad autori ed editori per le utilizzazioni della musica appartenente al proprio repertorio su YouTube?

A differenza di quanto accade per le trasmissioni televisive, dove un singolo "passaggio" in prima serata raggiunge potenzialmente milioni di spettatori, sono molto rari i video di YouTube che raggiungono milioni di visualizzazioni. Ciò significa che di solito i video di YouTube generano "micro-pagamenti" di diritti, che si cumulano fino ad arrivare a importi che sia possibile ripartire e liquidare. Inoltre, i numeri indicati accanto ai video si riferiscono alle visualizzazioni realizzate in tutti i Paesi da quando il video è stato caricato, in pratica – per tornare al paragone con la TV - è come se un programma venisse replicato in molti luoghi più volte.

Per ricevere da SIAE le royalties di YouTube è necessario essere associati?

Sì, come in tutti gli altri casi, SIAE riscuote i compensi solo per i brani dei suoi associati e mandanti o per conto di iscritti a società che SIAE rappresenta in Italia, a cui provvede a ripartirli.

Quali Paesi copre l'accordo stipulato tra SIAE e YouTube?

Come nel caso di altre licenze multi-territoriali, l'accordo tra SIAE e YouTube copre diversi territori. Oltre allo streaming in tutti i Paesi dello spazio economico europeo, SIAE rendiconta le visualizzazioni in molti altri Paesi tra i quali, ad esempio, Russia, Turchia, Israele, Emirati Arabi, Sudafrica, India, Nigeria, Kenya . L'accordo riguarda le Opere Musicali e, limitatamente all'Italia, l'equo compenso per le Opere audiovisive.

Come si controllano le utilizzazioni di YouTube?

Il contratto prevede un complesso e articolato sistema di scambio delle informazioni sulle opere musicali contenute nei video. A ciascun video di YouTube sono associate le relative informazioni (i cosiddetti metadati), di solito fornite da chi carica il video. Per i video ufficiali i metadati sono forniti dal produttore fonografico, insieme al file musicale. SIAE, inoltre, interviene autonomamente o su segnalazione, inserendo i dati mancanti sulle opere dei suoi associati attraverso il Content Management System di YouTube e rivendicando i titoli che sono riportati dalla stessa YouTube nei suoi report trimestrali.

Con 900 milioni di utenti, Youtube è il più potente network audiovisivo di tutto il mondo: in ambito musicale, la fruizione audio e/o video da una piattaforma di public sharing – come, appunto, Youtube - di un singolo brano (se non quando intero album o concerto live) può sostituire a tutti gli effetti la fruizione di prodotti ufficialmente distribuiti dalla filiera musicale. Per dare un riferimento, uno studio commissionato da SIAE a Roland Berger - "Il contenuto culturale nell'ambiente on-line: come misurare il trasferimento di valore", 2015 - ha stimato che nel 2013 il 59% delle visualizzazioni YouTube in Italia era riferito a contenuti di tipo musicale.

Se, da un lato, la Rete ha facilitato l'espansione del consumo di musica, dall'altro gli artisti e gli autori hanno visto decrescere il valore riconosciuto al loro lavoro. E' certamente positivo il livello di condivisione e di partecipazione dei consumatori di musica grazie alle piattaforme digitali ma rispetto agli enormi profitti generati, la remunerazione dei creatori dei contenuti è ancora bassa. Per questa ragione il diritto d'autore su Internet è un tema particolarmente caldo, sotto la lente delle Istituzioni nazionali e UE, degli intermediari tecnologici e delle società di collecting come SIAE, che è impegnata in prima linea per combattere il value gap anche grazie all'hub internazionale Armonia, che ha contribuito a fondare nel 2013 insieme alla tedesca GEMA e alla Spagnola SGAE.

