Chi suona, anche a livello amatoriale, lo sa: c'è un momento della serata dove tutti gli elementi del gruppo si eclissano per non restare con il cerino in mano, vale a dire col borderò, documento dalla compilazione lunga e ostica che sottrae tempo al relax post-live e alle birre con i compagni di gruppo e i fan. Questo, però, era il passato. Il borderò è un documento fondamentale perché vi vengano riconosciuti i vostri diritti di autori, e – oggi – compilarlo non è mai stato così facile. È già in beta testing anche la App di mioBorderò SIAE. Se non ci credete, chiedete allo staff di Vasco Rossi, che in occasione della maratona di Modena Park si è servito della nuova tecnologia messa a disposizione del pubblico da SIAE per compilare il borderò dell'evento live dell'anno. Siete curiosi? Fate bene: ecco le novità che probabilmente vi siete persi...

Cos'è il borderò?

Il borderò o programma musicale è il documento che consente a SIAE di ripartire agli aventi diritto gli incassi che derivano dalla pubblica esecuzione delle composizioni musicali. Il borderò deve essere compilato e firmato dal titolare del permesso SIAE (organizzatore) e dal direttore delle esecuzioni (direttore d’orchestra, capo del complesso, solista, ecc…). Nel borderò bisogna inserire il titolo esatto dei brani eseguiti e per ciascuno il cognome di uno dei compositori. Con il borderò digitale la compilazione è semplice e veloce.

Come si compila il programma musicale?

Da luglio 2016 è possibile compilare e inviare il programma musicale online attraverso il portale mioBorderò. Il direttore d’esecuzione incaricato riceve una email dall’organizzatore in cui sono indicati i dati dell’evento; entrando nel portale può accettare l’incarico e procedere con la compilazione. Dopo il controllo dei dati, il borderò viene rinviato all’organizzatore. In mioBorderò è possibile creare playlist e usare un nuovo e innovativo motore di ricerca che permette di compilare il programma musicale in pochi minuti. Il borderò digitale consente di ripartire gli incassi più rapidamente e in analitico per ogni singola utilizzazione del repertorio.

È vero che oggi si può evitare di compilare il borderò cartaceo? Lo possono fare solo gli associati SIAE?

Da luglio 2016 è attivo mioBorderò, portale semplice e veloce per la compilazione e l’invio del programma musicale online. Il servizio è rivolto a tutti gli organizzatori di eventi anche privati e ai direttori d’esecuzione non necessariamente associati a SIAE. Il direttore d’esecuzione incaricato riceve una email dall’organizzatore in cui sono indicati i dati dell’evento; entrando nel portale può accettare l’incarico e procedere con la compilazione.

È vero che se suoniamo nostre canzoni dal vivo a un evento che prevede il pagamento di un biglietto d'ingresso dalla SIAE dovrebbero arrivarci dei soldi?

Sì, se si compila un borderò digitale, dal 1 Luglio 2016 tutti i proventi incassati da SIAE per le utilizzazioni di ogni evento svolto in pubblico, dal vivo e non, vengono ripartiti in maniera analitica.

Agli organizzatori, in sostanza, il Programma Musicale Digitale evita le trasferte e le code presso gli uffici SIAE. Ai direttori dell'esecuzione, invece, l'utilizzo del Borderò Digitale permette un'aggiunta di brani più semplice e veloce grazie alla ricerca delle opere pensata appositamente per il portale, e alla possibilità di creare delle playlist da utilizzare per velocizzare la compilazione. L'aspetto più rilevante connesso all'introduzione di questo strumento è però un altro: con l'introduzione del Borderò Digitale, dal primo luglio 2016 tutti gli eventi pubblici con programmi musicali inviati digitalmente vengono ripartiti analiticamente al 100%.

