Lil Wayne con il suo abituale fonico/produttore OHNEL ha fatto uscire una nuova canzone, "Like a man". Anche se è dal 2016 che non pubblica un album, dopo "Collegrove" (in collaborazione con 2Chainz) si è fatto sentire in "I'm the one" di DJ Khaled, "No frauds" di Nicki MInaj, nel remix di "Both" di Gucci Mane e Drake e nel nuovo singolo di Ty Dolla $ign, "Love U better". Lil Wayne ha anche pubblicato un EP con quattro canzoni a luglio: "In tune we trust".

The Darkness, che pubblicheranno il 6 ottobre il nuovo album "Pinewood smile", hanno diffuso il video di "All the pretty girls", il singolo di lancio.

I Prophets of Rage – il supergruppo costituito da membri di Rage Against the Machine, Public Enemy e Cypress Hill – hanno pubblicato una nuova canzone, "Radical Eyes", che precede l'imminente album di debutto della band, che porterà il nome del gruppo e uscirà il 5 settembre. Nell'album saranno inclusi anche due brani già noti, "Unfuck the World" e "Living on the 101".

Uscirà l'8 settembre "Sleep well beast", il nuovo album dei National, dal quale sono già stati anticipati due brani, “The System Only Dreams in Total Darkness” e “Guilty Party”. Oggi è uscita, accompagnato dal relativo video, “Carin at the Liquor Store”.

Kesha ha cantato dal vivo allo YouTube Space di Los Angeles la sua nuova "Praying", inclusa nel nuovo album "Rainbow", che uscirà l'11 agosto.