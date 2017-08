E' appena stato ripubblicato in vinile "Maybe You've Been Brainwashed Too", l'album dei New Radicals del 1998, e il frontman della band, Gregg Alexander, ha pubblicato via "Billboard" il demo iniziale di uno dei brani dell'album, "Gotta stay high". "Maybe You've Been Brainwashed Too" è contemporaneamente il disco di debutto e l'ultimo disco dei New Radicals, che si sono sciolti nel 1999.

Gregg Alexander:

Ascoltarlo oggi, con l'eco vocale così antiquata, i loop di batteria e i suoni compressi, è come entrare in una capsula del tempo







La Steve Miller Band, invece, di album ne ha pubblicati più di na trentina, compilation incluse. E' una compilation anche "Ultimate hits", che uscirà il 15 settembre e conterrà molti inediti, fra i quali una versione dal vivo di "Space cowboy" (inclusa in versione di studio nel terzo album della band, "Brave new world", 1969)

"Ultimate hits" sarà disponibile in diversi formati: uno in un Cd (anche in versione digitale) con 22 titoli, di cui tre inediti; uno in due CD, con 40 titoli di cui otto inediti; e uno deluxe, in due CD e quattro LP (che uscirà il 27 ottobre).

Steve Miller:

Vogliamo ringraziare i nostri fan per essere venuti ai nostri concerti e aver comprato i nostri dischi. Spero che siano soddisfatti di questa raccolta così come sono soddisfatto io di averla preparata.



Ecco le tracklist.

Steve Miller Band – Ultimate Hits (1-CD; Digital; 2-LP) Track List

1. "Harmony Of The Spheres 2"

2. "Steve Miller at age five talking to his Godfather Les Paul"

3. "Take The Money And Run"

4. "Rock'n Me"

5. "The Stake"

6. "Threshold"

7. "Jet Airliner"

8. "The Joker"

9. "Abracadabra"

10. "Jungle Love"

11. "Swingtown"

12. "Dance, Dance, Dance"

13. "Serenade From The Stars"

14. "Space Intro"

15. "Fly Like An Eagle"

16. "Wild Mountain Honey"

17. "Living In The USA" (Live – Previously Unreleased)

18. "Space Cowboy" (Live – Previously Unreleased)

19. "Seasons" (Previously Unreleased)

20. "I Want To Make The World Turn Around"

21. "Winter Time"

22. "The Window"

Steve Miller Band – Ultimate Hits (Deluxe Edition) (2-CD, Digital, 4-LP) Track List

CD 1

1. "Steve Miller at age five talking to his Godfather Les Paul"

2. "Gangster Of Love" (Live – Previously Unreleased)

3. "The Joker"

4. "Baby’s Callin' Me Home" (Previously Unreleased)

5. "My Dark Hour"

6. "Little Girl"

7. "Living In The USA" (Live –Previously Unreleased)

8. "Space Cowboy" (Live – Previously Unreleased)

9. "Seasons" (Previously Unreleased)

10. "Journey From Eden"

11. "Shu Ba Da Du Ma Ma Ma Ma"

12. "Going To Mexico"

13. "Kow Kow Calculator" (Live – Previously Unreleased)

14. "Come On In My Kitchen" (Live)

15. "Sugar Babe" (Live)

16. "The Lovin' Cup" (Live)

17. "Dance, Dance, Dance"

18. "Take The Money And Run"

19. "Rock'n Me"

20. "Space Intro"

21. "Fly Like An Eagle"

CD 2

1. "Wild Mountain Honey"

2. "The Window

3. "Take The Money And Run" (Demo) (Previously Unreleased)

4. "In The Midnight Hour" (Previously Unreleased)

5. "Jungle Love"

6. "Threshold"

7. "Jet Airliner"

8. "The Stake"

9. "Swingtown"

10. "Serenade From The Stars"

11. "True Fine Love"

12. "Heart Like A Wheel"

13. "Abracadabra"

14. "I Want To Make The World Turn Around"

15. "Italian X Rays"

16. "Don’t Cha Know"

17. "Cry Cry Cry"

18. "Stranger Blues"

19. "Behind The Barn"