Gli Imagine Dragons pubblicano a sorpresa un nuovo EP con quattro tracce acustiche registrate dal vivo negli All Saints Studios di Los Angeles.

Oltre ai nuovi singoli “Believer”, “Thunder” e “Whatever It Takes”, contenuti nel recentissimo album “Evolve”, la band di Dan Raynolds ha inserito nella tracklist anche un omaggio ad Alanis Morissette.

Si tratta della cover di “Hand in my pocket”, brano che la cantautrice canadese pubblicò nel 1995 all’interno del fortunatissimo album "Jagged Little Pill". La canzone porta la firma della stessa Morissette e del produttore Glen Ballard.

La band americana ha abituato i propri fan a cover “sorprendenti”: nel corso del concerto dello corso 10 luglio all’Arena di Verona, Dan Reynolds e compagni hanno stupito il pubblico italiano con una canzone dei Blur e una dei The Tallest Man on Earth.

La cover di "Hand in my pocket" era stata eseguita in pubblico dagli Imagine Dragons in un'unica occasione, nel maggio di quest'anno negli studi dell'emittente radiofonica francese Oui FM.





Maurilio Giordana (titolare del blog MyWay)