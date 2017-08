L'ex Oasis, che si trovava nella città canadese di Montreal per partecipare al Festival di Osheaga, ha fatto una capatina in un pub irlandese della città, il Mckibbin' Irish Pub, dove si è unito ai musicisti presenti per una breve jam session.

Uno dei presenti ha raccontato:

E' venuto, ha cantato, abbiamo bevuto e se n'è andato… tipo simpatico, pomeriggio strano

Intanto nel pomeriggio di oggi lunedì7 agosto con un tweet Liam ha promesso che questa settimana farà ascoltare nuova musica. L'album "As you were", di cui è già nota la scaletta e che uscirà il 6 ottobre, è già stato anticipato da due canzoni, "Chinatown" e "Wall of glass", ma giorni fa Gallagher ha fatto ascoltare dal vivo anche un'altra nuova canzone, "Eh la", che però non figura nella tracklist dell'album.