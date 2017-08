Gucci Mane e Chris Brown hanno reso disponibile il video, diretto da Eif Rivera, di "Tone it down", il brano che hanno inciso insieme in giugno: eccolo:

Da questo lato dell'Atlantico, invece, Skepta ha pubblicato il video di "Hypocrisy", il brano presentato al Primavera Festival in giugno e poi uscito ufficialmente in luglio. Il video è codiretto da Skepta con Matt Walker. Eccolo:

Nella seconda strofa della canzone, Skepta sembra rivelare di aver rifiutato l'onorificenza dell'MBE. “Just came back from the Ivors / And look at what we collected / The MBE got rejected / I’m not tryna be accepted.”

Il riferimento agli Ivor Novello riguarda i due riconoscimenti (Songwriter of the Year e Best Contemporary Song) ottenuti nell'ultimo conferimento dei prestigiosi premi britannici.

Skepta ha collaborato a "England Lost", una delle due nuove canzoni di Mick Jagger uscite giorni fa.

Siamo invece in grado di mostrarvi solo l'inizio del nuovo video di Jay-Z, "Moonlight", che nella sua interezza è disponibile per il momento solo su Tidal. Il video è stato diretto da Alan Yang, ed è una sorta di remake di un episodio di "Friends", la popolarissima sitcom, in cui i protagonisti sono tutti di colore. Joey, Chandler e Ross sono interpretati da Lil Rel Howery, Lakeith Stanfield e Jerrod Carmichael, mentre Issa Rae è Rachel, Tiffany Haddish è Phoebe, e Tessa Thompson è Monica.

I primi 45 secondi del video sono visibili su Pitchfork.