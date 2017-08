In uno dei giorni compresi fra il 30 agosto e il 9 settembre, nel corso dell'edizione 2017 dell'annuale Mostra del Cinema che si terrà nella città lagunare, verrà presentata in anteprima mondiale la versione in 3D di "Thriller", il videoclip di Michael Jackson. Verrà proiettato anche il documentario sul making of del video, che in passato era stato disponibile in videocassetta ma non è più disponibile in formato DVD.

Diretto da John Landis, lungo quasi 14 minuti, il video di "Thriller" venne proiettato per la prima volta all'Avco Theatre di Los Angeles nel 1983, rimanendo in programmazione per tre settimane.

John Landis (che del video ha scritto anche la sceneggiatura insieme a MIchael Jackson):



Tutte le copie attualmente in circolazione del video sono di scarsa qualità, il che mi fa diventare matto, Ho cercato di rimettere mano sul negativo originale, per riportarlo nella condizioni originarie. Ma non l'ho restaurato, l'ho migliorato.



Landis ha supervisionato il procedimento in laboratorio, e la conversione in 3D del negativo originario in versione integrale, oltre che la rimasterizzazione dell'audio - non solo la canzone, ma anche la colonna sonora degli effetti sonori, scritta e diretta da Elmer Bernstein.

John Branca, che gestisce l'eredità di Michael Jackson, aggiunge: