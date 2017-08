Per il suo quattordicesimo album in studio il sessantasettenne chitarrista americano ha scelto, per la prima volta dopo oltre 40 anni, di abbandonare la band dei The Destroyers e fare tutto da solo.



Il disco, intitolato "Party Of One", è stato pubblicato pochi giorni fa dalla Rounder Records, l'etichetta per la quale il musicista firmò nel 1976 il suo primo contratto discografico. Contiene quattordici tracce, tra le quali spiccano classici come “One Bourbon, One Scotch, One Beer” di John Lee Hooker (che Thorogood aveva già inciso con i Destroyers nel 1977) “Pictures From Life’s Other Side” di Hank Williams, “Down The Highway” di Dylan (dall'album The Freewheelin' del 1963) e “No Expectations” degli Stones (dall'album Beggars Banquet del 1968).



Una quindicesima traccia, la cover di "Dynaflow Blues” di Robert Johnson, compare come bonus track nella versione CD. Thorogood - che nel corso della carriera ha inciso oltre 130 cover - suona tutti gli strumenti, compreso il dobro e l'armonica.



La produzione è stata affidata all'esperto Jim Gaines, che in passato ha lavorato con John Lee Hooker, Luther Allison e Stevie Ray Vaughan e che ha prodotto alcuni degli album migliori di George Thorogood & The Destroyers.



"Questo disco rappresenta quello che ero, quello che sono e quello che sarò sempre - ha spiegato il chitarrista - "E' un progetto che arriva un po' in ritardo. Forse sarebbe potuto essere il mio album di debutto".

Qui un'intervista di presentazione dell'album:

"I'm A Steady Rollin' Man" (Robert Johnson)"Soft Spot" (Gary Nicholson and Allen Shamblin)"Tallahassee Women" (John Hammond Jr.)"Wang Dang Doodle" (Willie Dixon)"Boogie Chillen" (John Lee Hooker)"No Expectations" (The Rolling Stones)"Bad News" (Johnny Cash)"Down The Highway" (Bob Dylan)"Got To Move" (Elmore James)"Born With The Blues" (Brownie McGhee)"The Sky Is Crying" (Elmore James)"The Hookers (If You Miss 'im…I got 'im") (John Lee Hooker)"Pictures From Life's Other Side" (Hank Williams)"One Bourbon, One Scotch, One Beer" (John Lee Hooker)"Dynaflow Blues" (Robert Johnson)