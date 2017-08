Terzo album in studio per Seth Haley/Com Truise. “Iteration” arriva a ben cinque anni di distanza dal precedente In “Decay” e si pone contenutisticamente come capitolo finale della trilogia sci-fi di cui l’astronauta Com Truise è stato protagonista. Siamo dunque alle prese con il terzo atto della storia: Com Truise e il suo amore alieno abbandonano il pericoloso pianeta Wave 1 per vivere il proprio amore, felici e contenti. Il tutto per noi si traduce in dodici pezzi che viaggiano sui consueti binari sintetici di un’elettronica di stampo Eighties, che rispetto agli episodi passati risente maggiormente dello stato di transizione che lo stesso Haley ha vissuto negli ultimi cinque anni.

... un disco che nasce per chiudere un cerchio e ripartire: chiude la trilogia aperta nel 2011 con “Galactic melt” e contemporaneamente si pone come nuovo inizio per la vita Losangelina di Haley.

