Come sono i Radiohead, suonati dai Phish? La rock band statunitense, nota per le sue improvvisazioni e le jam session, ha proposto dal vivo una cover di un brano tratto dal repertorio di Thom Yorke e soci: si tratta di "Everything in its right place", uno dei pezzi contenuti all'interno dell'album "Kid A". Ecco, di seguito, il video:

La scelta di suonare "Everything in its right place" non è stata casuale: i Phish sono attualmente impegnati con una residency di tredici concerti al Madison Square Garden di New York e ogni spettacolo ha una scaletta incentrata su un tipo di donut. Il concerto di venerdì sera, ad esempio, era dedicato ai donut al limone: e dal momento che in un verso della canzone dei Radiohead dice "Yesterday I woke up sucking a lemon", i Phish non potevano non inserirla nella scaletta del concerto.