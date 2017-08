È scomparso all'età di 73 anni Bernd Witthuser, noto ai più come Barnelli, il chitarrista del duo Otto e Barnelli "scoperto" da Renzo Arbore alla fine degli anni '70. Il musicista è morto nella notte tra giovedì e venerdì all'ospedale di Grosseto, come riferisce l'edizione locale di Il Tirreno: Barnelli, che negli anni '70 girò l'Europa con la sua chitarra, ha vissuto fino all'ultimo come musicista di strada, dormendo in una roulotte nelle campane di Murci, una frazione del piccolo comune di Scansano, in provincia di Grosseto.

Barnelli incontrò il violinista Otto (vero nome Hans Otto Richter) a Berlino, nel 1977. Arbore scoprì i due musicisti quando ancora giravano per le città come buskers: li volle nel cast di "L'altra domenica", il programma da lui ideato e condotto su Rai 2 la domenica pomeriggio. Gli riservò anche una parte nel film "Il pap'occhio" del 1980, il primo film di Arbore come regista. La foto che trovate in alto (Barnelli è quello vestito di rosso) è proprio tratta da una delle scene più divertenti del film, quella in cui Barnelli, vestito da cardinale, chiama Otto vestito da prete e gli dice: "Vieni avanti, pretino", citando la battuta dei Fratelli De Rege.