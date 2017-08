"Despacito" fa la storia e in un solo giorno raggiunge due record. Nella giornata di ieri, venerdì 3 agosto, il videoclip della hit di Luis Fons e Daddy Yankee - uscito a febbraio - ha superato, in termini di visualizzazioni, quello che fino a ieri, con circa 2.997 miliardi di visualizzazioni, era il video più visto nella storia di YouTube, "See you again" di Wiz Khalifa e Charlie Puth. Il video della hit del cantante portoricano si è spinta oltre il numero delle visualizzazioni della clip di "See you again", ma non solo: nella stessa giornata ha superato quota 3 miliardi di visualizzazioni. E, così facendo, è diventato il primo videoclip nella storia di YouTube a superare la cifra di 3 miliardi di visualizzazioni.

Fino all'inizio di luglio il video più visto della storia di YouTube era quello di "Gangnam style", la hit del performer coreano PSY. La clip, uscita nel 2012 ma diventata virale nel 2013, aveva ottenuto un successo tale su YouTube da superare, nel dicembre del 2014, i due miliardi e cento milioni di visualizzazioni. Record che aveva costretto i responsabili della popolare piattaforma di video-sharing ad aggiornare il sistema di conteggio delle visualizzazioni del sito : "Non avevamo mai preso in cosiderazione l'eventualità che un video potesse venire visualizzato un numero di volte tale da non poter essere indicato da un dato intero di 32 bit (pari ad, appunto, oltre due miliardi e cento milioni di visualizzazioni)".

Il video di "Gangnam style" è stato sul trono dei più visti su YouTube fino all'inizio di luglio. A detronizzarlo sono stati proprio Wiz Khalifa e Charlie Puth , con il video della loro "See you again" (pubblicato su YouTube nel 2015).