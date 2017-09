Uscirà il prossimo 15 settembre il nuovo album di Massimo Priviero intitolato “All’Italia”. Si tratta di uno speciale concept che ha come tema la migrazione italiana, raccontata, suonata e cantata tra ieri e oggi, in un ipotetico filo rosso che lega il secolo scorso ai giorni d’oggi. Per intenderci, storie di contadini in Argentina a inizio Novecento ma anche ritratti di giovani studenti e lavoratori nel duemila a Londra o a Parigi, detto per intenderci, in un percorso che diventa uno stretto legame fra il passato, il presente e probabilmente anche il futuro.

In esclusiva per Rockol, Massimo ha inciso delle brevi versioni acustiche delle canzoni, anticipate da qualche parola di ambientazione delle stesse. Ogni giorno troverete su Rockol il capitolo successivo di questa storia che ci accompagnerà fino all’uscita dell’album, anche in attesa dello speciale concerto all’Alcatraz di Milano previsto per il 15 ottobre.

4-Cielo blu

Già pubblicate:

1-Villa Regina

2-Aquitania

3-Fiume