Vasco torna ad omaggiare Guido Elmi, il suo storico produttore e braccio destro, scomparso lo scorso 31 luglio all'età di 69 anni. In un nuovo post pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale dopo quello con il quale, il giorno dopo la scomparsa di Elmi, aveva fatto sapere che "the show must go on", che lo spettacolo sarebbe andato avanti e lui non si sarebbe fermato, il rocker di Zocca scrive: "Dentro di me non morirà mai". Ad accompagnare il post, il video della versione dal vivo di "Nessun pericolo... Per te" registrato allo Stadio San Paolo nel 2015: "Era tra le sue preferite".