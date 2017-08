Dopo le prime anticipazioni relative al singolo "Non voglio andare via" (e relativo videoclip, con la partecipazione di Maria Grazia Cucinotta), arrivano i dettagli di "Armstrong", l'album di Giuni Russo che uscirà il prossimo 8 settembre in versione doppio cd, vinile da collezione e digitale.

Il disco conterrà otto brani risalenti al 1980, composti da Giuni Russo insieme a Maria Antonietta Sisini: le tracce furono registrate come provini negli anni '80, prima del successo che la cantautrice avrebbe ottenuto grazie a canzoni come "Un'estate al mare", "Good good bye", "Mediterranea" e "Alghero", e fino ad oggi erano circolate in versioni duplicate tra i collezionisti. L'Associazione GiuniRussoArte, che da anni promuove l'eredità artistica di Giuni Russo, ha ritrovato in archivio i nastri originali e li ha arrangiati affidando il lavoro a Stefano Medioli (storico musicista della cantautrice) e a Pino "Pinaxa" Pischetola, in modo da avvicinarsi quanto più possibile al suono dell'epoca. Il secondo cd contiene i provini degli stessi brani, nelle versioni voce e chitarra acustica (suonata da Maria Antonietta Sisini).

Il titolo del disco è tratto dall'omonima canzone che Giuni Russo scrisse in onore di Louis Armstrong, che durante il Festival di Sanremo del 1968 le regalò (la cantante aveva appena 16 anni) il bocchino della sua tromba - la foto del bocchino fa parte dell'artwork dell'album.

La vita della cantautrice, scomparsa nel settembre del 2004, diventerà presto un film: la pellicola è già in fase di realizzazione e le riprese saranno dirette da Carlo Fenizi (già regista del video del singolo "Non voglio andare via").