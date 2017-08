Dopo "Touring band 2000", "Live at the showbox", "Live at the garden" e "Immagine in cornice", arriva un nuovo dvd dal vivo dei Pearl Jam. La band guidata da Eddie Vedder ha annunciato la pubblicazione di "Let's play two", un dvd live che contiene le immagini dei concerti tenuti il 21 e il 22 agosto del 2016 al Wrigley Field, lo stato di baseball di Chicago. Il dvd non ha ancora una data d'uscita, ma per stemperare l'attesa dei loro fan i Pearl Jam hanno già pubblicato un'anteprima-video: la trovate qui sotto.