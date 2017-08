I Rolling Stones hanno ampliato ‘Sticky Fingers Live at the Fonda Theatre 2015’ che fa parte delle Vault series. In quel concerto, per la prima volta, la band di Jagger e Richards ha interpretato per intero il loro super classico album del 1971. Fino ad oggi era disponibile solo come download, ora sarà pubblicato il 29 settembre anche nelle versioni DVD/CD, Blu-ray/DVD/CD e triplo LP.

Il concerto si tenne il 20 maggio 2015, al Fonda Theatre di Hollywood, una arena da 1200 posti a sedere. Lo spettacolo celebrava la riedizione ampliata di “Sticky fingers” e fu la prima data dello Zip Code Tour che i Rolling Stones portarono in giro per due mesi in Nord America.

Rolling Stones, ‘Sticky Fingers Live’ DVD/Blu-ray Track Listing:

“Start Me Up”

“Sway”

“Dead Flowers”

“Wild Horses”

“Sister Morphine”

“You Gotta Move”

“Bitch”

“Can’t You Hear Me Knocking”

“I Got the Blues”

“Moonlight Mile”

“Brown Sugar”

“Rock Me Baby”

“Jumpin’ Jack Flash”

Bonus tracks:

“All Down the Line”

“When the Whip Comes Down”

“I Can’t Turn You Loose”

