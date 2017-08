Nathaniel "The Kidd Creole" Glover Jr. del gruppo hip hop old school statunitense Grandmaster Flash and the Furious Five è stato accusato di omicidio.

Secondo quanto riportato da TMZ, il 57enne Glover è accusato di aver colpito e causato la morte di un ‘homeless’ a Manhattan martedì sera. L'uomo è stato pugnalato tre volte, una alla testa e due nel petto, condotto in ospedale è stato dichiarato morto. La polizia crede che Glover abbia reagito con rabbia e violenza a un insulto a sfondo omofobo.

Secondo il New York Times, Glover è stato accusato di omicidio di secondo grado, il che comporterebbe il massimo della pena, ovvero l’ergastolo.

Glover è uno dei membri fondatori dei Grandmaster Flash and the Furious Five, che, nel 2007, sono stati il primo gruppo di hip-hop introdotto nel Rock and Roll Hall of Fame.