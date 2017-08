Il 15 settembre esce “Concrete and gold”, il nuovo album dei Foo Fighters. Tra gli ospiti che parteciperanno al disco è già stato rivelato che vi saranno Shawn Stockman dei Boyz II Men, che canta nella title track, e Alison Mosshart dei Kills presente in “La dee da” e in “The sky is a neighborhood”. Ora, il frontman della band Dave Grohl ha rivelato che ci sarà anche un Beatle in quest’album che ha descritto come "una versione di Sgt. Pepper dei Motorhead...o qualcosa del genere".

In una intervista con ET Canada (via Reddit) Grohl ha detto che Paul McCartney suonerà la batteria in un brano: “Paul McCartney suona la batteria in una delle nostre canzoni. E’ un amico. Ci conosciamo da tempo. E’ un grande. E’ la persona più bella del mondo. E’ un bravo ragazzo".

E la band aggiunge: "Non aveva sentito la canzone. E’ entrato in studio, Dave ha preso una chitarra acustica. Lui allora si è seduto sulla sua batteria. Ha fatto tutto in due take". Ma le sorprese non sono ancora finite, Dave Grohl ha rivelato che nel disco ci sarà anche un altro super ospite del quale, però, non può fare il nome.