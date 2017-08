Il cantautore di "Father and son" pubblica un nuovo disco, a distanza di due anni dalla sua ultima prova in studio, "Tell 'em I'm gone": uscirà il 15 settembre "The laughing apple", ventesimo disco di inediti di Cat Stevens, nono da quando si è convertito all'islam e ha cambiato il proprio nome in Yusuf Islam.

L'album verrà pubblicato dall'etichetta discografica Decca Records, la stessa che lanciò la sua carriera nel 1967, cinquant'anni fa, tramite la sussidiaria Deram. Nel disco ci saranno sia nuove canzoni, sia cover, sia versioni riarrangiate di canzoni del suo repertorio. Ecco, di seguito, tracklist e copertina:

"Blackness of the night"

"See what love did to me"

"The laughing apple"

"Olive hill"

"Grandsons"

"Mighty peace"

"Marry and the little lamb"

"You can do (Whatever)!"

"Northern wind (Death of Billy the Kid)"

"Don't blame them"

"I'm so sleepy"