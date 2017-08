Archiviata la nascita dei due gemellini, Beyoncé sarebbe già tornata a lavorare ai suoi prossimi progetti. Così, almeno, riferiscono alcune voci molto vicine alla signora Carter. Il Radar Online ha riportato indiscrezioni fornite da una fonte anonima secondo la quale

"Beyoncé sta già lavorando duramente, la nascita dei gemelli l'ha ispirata. Sta registrando nuovo materiale e programmando un tour a sorpresa per i suoi fan: aspettatevi un annuncio che arriverà molto presto. Ha assunto delle tate per farsi aiutare con i gemelli e sta scrivendo e registrando nuovo materiale mentre lavora anche per tornare in forma".

Oltre alla nuova musica e al tour, un altro progetto potrebbe tenere impegnata Beyoncé nelle prossime settimane. Se già lo scorso marzo si era parlato della cantante di "Listen" come della voce di Nala nel remake in live-action del classico Disney "Il Re Leone", ora le voci relative al coinvolgimento di Bey nel progetto tornano a circolare.

You thought it was over?.... New Beyoncé EXCLUSIVE dropping Monday 7/31 at 12PM ET! #BangBang #TBHTIsBack 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 pic.twitter.com/rtKn7oslih — THE BEYHIVÉ (@TheBeyHiveTeam) July 28, 2017

Beyhive Team, una pagina social su Beyoncé che pubblica notizie relative alla cantante, fa sapere che la popstar sarebbe prossima a firmare il contratto che la vedrebbe non solo prestare la voce al personaggio della migliore amica di Simba, ma anche occuparsi della colonna sonora. Quella originale del film d'animazione uscito nelle sale nel 1994, lo ricordiamo, conteneva canzoni scritte per la pellicola da Elton John e Tim Rice e le musiche di Hans Zimmer: si aggiudicò l'Oscar e il Golden Globe alla migliore colonna sonora e alla migliore canzone (per "Can you feel the love tonight") e anche due Grammy Awards (Best Musical Album for Children e Best Instrumental Arrangement Accompanying Vocalist, per "Circle of life").