A volte, forse troppo spesso, l'ironia di chi commenta sui social sfocia nella cattiveria e il commento sarcastico nell'insulto.

Gianluca Grignani è tornato da qualche settimana ad esibirsi dal vivo dopo che lo scorso maggio il suo tour primaverile era stato posticipato "per sopraggiunti improrogabili impegni legati alla realizzazione di un importante progetto cinematografico": "I live acustici sono il mio modo di rimanere in costante contatto con la gente e la sensazione unica di suonare dal vivo. Mi divertono, mi emozionano e mi coinvolgono dandomi carica creativa", ha scritto il cantautore qualche giorno fa sulla sua pagina Facebook, prima di un concerto. Al calendario del tour estivo era stato aggiunto, la scorsa settimana, un concerto alla Fiera del Vino di Montefiascone, piccolo comune in provincia di Viterbo, nel Lazio.

Nella "memoria" dei social network era ancora vivo il ricordo dell'esibizione di Grignani al Capodanno di Canale 5 dello scorso anno, condotto da Gigi D'Alessio in diretta da Bari, durante la quale il cantautore di "Destinazione paradiso" era sembrato ai commentatori della rete un po' alticcio. Inevitabilmente, le battutine sul concerto di Gianluca Grignani alla Fiera del Vino di Montefiascone si sono sprecate. Sulla vicenda si è espressa, sempre sui social, anche Selvaggia Lucarelli. L'opinionista ha condiviso sulla sua pagina Facebook ufficiale lo screenshot di una notizia sul concerto di Grignani, commentando: "A occhi non mi sembra una buona idea".

"La prima cosa che mi viene in mente è il diritto di replica con ironia nei confronti della sig. ra Selvaggia Lucarelli anche perché son convinto che non si offenderà se dico che quando la vedo in TV a fare l'opinionista neanche a me sembra che lei sia nel contesto giusto".

Ora, Grignani fa sapere che non si esibirà più alla Fiera del Vino di Montefiascone. Ma non attribuisce la colpa dell'annullamento del concerto ai commenti della rete. Il cantautore, in un post condiviso sui social, risponde anzitutto a Selvaggia Lucarelli:

Poi, Grignani precisa:

"Io sono un musicista e tutto il resto per me è solo un contorno".

Dunque, sulla vicenda Fiera del Vino, spiega:

"Mi vedo costretto ad annullare il concerto a Montefiascone, perché c'è stata una disinformazione generale sull'evento stesso, sulla location cambiata quasi all'ultimo minuto, dettagli dei quali io sono venuto a conoscenza poche ore fa. Di sicuro il motivo per il quale non terrò il live non è legato alla circostanza che lo stesso è inserito all'interno della Festa del vino, nella quale ci avrei 'sguazzato' volentieri... [...] Che ci crediate o no io tengo molto alla mia dignità professionale... Che per me è al primo posto sempre".

E infine: