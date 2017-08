“The less I know, the better” è il nuovo album dei milanesi Ghibertins, trio formato da Alessio Hofmann, Alessandro Fogazzi e Lorenzo Rivabella. L’album trae ispirazione da una canzone dell’adolescenza della band, “If you tolerate this then your children will be next” dei Manic Street Preachers. A seguito dell’EP “Square the circle” la band voleva superare il suono scarno del primo lavoro sperimentando maggiormente senza però tradire il folk rock della band. Il risultato sono undici pezzi che contenutisticamente toccano tematiche attuali o autobiografiche, tutti legati da un preciso filo conduttore in grado di collegare generi come il Folk, il Rock, l’Elettronica, l’Indie e il Pop.

Un album che si sviluppa in undici pezzi che, a costo di ripetermi, profumano parecchio di America. Un (folk) rock di ampio respiro, finalmente completo sia dal punto di vista melodico che da quello dell’arrangiamento, che ci propone una band che per come suona sembrerebbe già ben oltre il primo disco...

