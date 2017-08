Sono stati annunciati i primi nomi della lineup dell'edizione 2017 del Global Citizen Festival, il grande concerto ospitato come ogni anno dal Central Park di New York che vede impegnato nel ruolo di direttore creativo il frontman dei Coldplay, Chris Martin (nella foto, in alto).

Sul palco del concerto, in programma per il prossimo 23 settembre, si alterneranno in veste di headliner Stevie Wonder (che porterà con sé alcuni ospiti i cui nomi non sono stati ancora resi noti), i Green Day, i Killers, i Lumineers e i Chainsmokers (che proprio recentemente hanno collaborato con Chris Martin e i suoi Coldplay per il singolo "Something just like this"). Ma non mancheranno esibizioni di Pharrell Williams, Big Sean, Andra Day e Alessia Cara. Altri nomi verranno annunciati nei prossimi giorni.

Negli scorsi anni si sono esibiti sul palco del Global Citizen Festival artisti del calibro di Neil Young, Alicia Keys, Foo Fighters, John Legend, Kings of Leon, Jay Z, Pearl Jam, Ed Sheeran, Metallica, Rihanna e Kendrick Lamar.