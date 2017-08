Era l'autunno del 1966 e David Bowie, che aveva alle spalle già alcune esperienze con gruppi come i King Bees, i Manish Boys, i Lower Third e i Riot Squad, entrava in studio per registrare quello che sarebbe diventato il suo primo album solista, intitolato proprio "David Bowie". Grazie a due A&R della casa discografica britannica Decca Records, Tony Hall e Hugh Mendl, Bowie - appena ventenne - riuscì ad ottenere un contratto con la sussidiaria Deram Records e insieme al produttore Mike Vernon incise una serie di canzoni tutte scritte, testi e musiche, dallo stesso cantautore. Al momento di lavorare alla parte grafica dell'album, Bowie si rivolse al fotografo Gerald Fearnley, che lo ospitò nel suo studio e gli scattò una serie di foto: non tutti gli scatti furono utilizzati per il disco, però. Alcuni finirono in un cassetto: ci sono rimasti fino a quando, in tempi piuttosto recenti, il fotografo non li ha rispolverati e pubblicati.

"Era molto educato. Non ricordo come finì nel mio studio, ma probabilmente io ero l'unica persona con una macchina fotografica e uno studio che lui conosceva", ha raccontato Fearnley al Guardian, che ha pubblicato sul sito la serie di immagini inedite.

Alcune foto mostrano già gli effetti della conoscenza dell'attore e mimo britannico Lindsay Kemp, che Bowie conobbe prima di realizzare gli scatti, all'inizio del 1967. Bowie prese da Kemp lezioni di danza e recitazione: "Gli insegnai ad esprimersi e a comunicare con il suo corpo. Gli insegnai a ballare, l'importanza del look: trucco, costumi, tecniche teatrali", ebbe a dire l'attore britannico, oggi 79enne. Bowie, dal canto suo, raccontò a proposito di Kemp: "Da lui ho appreso il linguaggio del corpo. Ho imparato a controllare ogni gesto, a caricare di intensità drammatica ogni movimento, ho imparato insomma a stare su un palco".

L'album d'esordio come solista di David Bowie uscì il 1° giugno del 1967: nonostante alcune critiche piuttosto positive, il disco non si rivelò un grande successo dal punto di vista commerciale. Sarebbe stato rivalutato solamente dopo al boom di "Space Oddity".