Per Vasco Rossi e il suo popolo, "Modena Park" non resterà alla storia come la grande festa epocale del rocker di Zocca e dei suoi quarant'anni di carriera, ma anche come il concerto che ha visto Guido Elmi salire sul palco per l'ultima volta. Lo storico produttore e braccio destro di Vasco (con il quale cominciò a lavorare alla fine degli anni '70), scomparso nella giornata di ieri all'età di 69 anni, ha fatto in tempo - come ha scritto Rossi sui social - a partecipare, vivere e vedere la grande festa di "Modena Park". Lo scorso 1° luglio, sul palco dell'evento ospitato da Parco Enzo Ferrari di Modena, c'era anche lui, seppur un po' indietro rispetto a Vasco e ai musicisti della sua band.

Elmi, che di "Modena Park" è stato direttore artistico, si è affacciato sul palco alla fine del concerto, quando il presentatore della band del rocker di Zocca, Diego Spagnoli, lo ha presentato al pubblico del Parco Enzo Ferrari: "Stasera vorrei presentare una persona che non ho mai presentato. Ma è anche per lui per cui tutti noi siamo qui. Ed è il nostro direttore artistico, Guido Elmi". Sulla coda di "Siamo solo noi", il produttore ha dunque raggiunto timidamente il centro del palco, ha dato una pacca sulla spalla a Spagnoli, salutato il pubblico e poi è subito tornato dietro le quinte.

Potete rivedere la comparsata di Guido Elmi sul palco di "Modena Park" nel video che trovate qui sotto, a partire dal minuto 7.50: