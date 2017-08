Ryan Adams ha attivato la modalità Liam Gallagher, a quanto pare, e ha cominciato a twittare parole piuttosto dure indirizzate a due dei componenti degli Strokes, Julian Casablancas e Albert Hammond Jr.. I tweet pubblicati dal cantautore di Jacksonville sono una sorta di risposta a quello che viene scritto su Ryan Adams in "Meet me in the bathroom", libro sulla scena newyorkese degli anni 2000 uscito poche settimane fa e scritto da Lizzy Goodman: Adams viene presentato come una cattiva influenza per Albert Hammond Jr., che all'autrice del libro ha confidato che il cantautore era sempre alla ricerca di droghe. E proprio a Hammond Jr., figlio di Albert Hammond (autore, tra le altre canzoni, di "It never rains in southern California"), Ryan Adams sferra l'attacco più duro:

"Albert Hammond è un autore più terribile di suo padre. Ammesso che ciò sia possibile. Piove eccome in Southern California e porta via la sporcizia. Come voi".

A Julian Casablancas Adams si è invece limitato a twittare:

"Chi ti ha incastrato con la lasagna?".

I tweet, però, sono stati subito rimossi.