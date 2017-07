Mentre si susseguono voci relative ad un possibile nuovo album in studio e mentre Mick Jagger sorprende i fan della band pubblicando due nuove canzoni, i Rolling Stones annunciano che il prossimo 22 settembre uscirà un'edizione speciale di "Their satanic majesties request". Il disco, pubblicato nel dicembre del 1967, festeggia quest'anno i suoi cinquant'anni e Jagger e soci hanno pensato di celebrare la ricorrenza con un'edizione speciale. Se vi state chiedendo cosa ci sarà all'interno di questa nuova edizione dell'album, date un'occhiata al video che gli Stones hanno pubblicato su YouTube per annunciarne l'uscita:

L'edizione speciale di "Their satanic majesties request" conterrà i mix sia in mono che in stereo delle tracce, rimasterizzate da Bob Ludwig, sia in cd che in vinile. Nel cofanetto saranno contenute alcune immagini scattate durante le registrazioni da Michael Cooper, che curò anche la copertina del disco, e un libricino di venti pagine.

A differenza della maggior parte delle edizioni speciali di dischi storici, l'edizione speciale di "Their satanic majesties request" non conterrà tracce bonus oltre alle dieci canzoni già contenute nell'edizione originale del 1967: questo significa che non ci saranno demo, b-sided o inediti.