Jack White è pronto a dare un seguito al suo ultimo album in studio come solista, "Lazaretto" del 2014: il già frontman dei White Stripes è ufficialmente entrato in studio di registrazione insieme ad un gruppo di musicisti e sta registrando le canzoni che faranno parte del suo terzo disco. A darne notizia è la Third Man Records, l'etichetta discografica da lui fondata, che nelle ultime ore ha pubblicato sui social due immagini che ritraggono Jack White fuori dallo studio di registrazione con i suoi musicisti: una è stata scattata a Los Angeles, l'altra a New York.

jack white recording new music for his third solo album in los angeles july 30th pic.twitter.com/17W0EUWU6b — Third Man Records (@thirdmanrecords) July 31, 2017

jack white recording songs for his third solo album in new york city july 27th. pic.twitter.com/AXB7lol3hR — Third Man Records (@thirdmanrecords) July 31, 2017

Già lo scorso marzo, in una lunga intervista concessa al New Yorker , White aveva fatto sapere di essere intenzionato a tornare sulle scene discografiche con un nuovo album. Nell'intervista, il musicista aveva rivelato di essere prossimo a chiudersi in un appartamento isolato di Nashville, dove avrebbe cominciato a lavorare alle nuove canzoni con "il metodo di Michael Jackson": "Invece di scrivere le parti utilizzando uno strumento o canticchiandole, le pensi solamente".

Anche se non pubblica un nuovo album in studio da ormai tre anni, in tutto questo tempo l'ex White Stripes non è di certo rimasto con le mani in mano: la pausa indeterminata dall'attività live che si è preso nell'aprile del 2015 gli ha permesso di dedicarsi a vari progetti e di portarli a termine. Tra i principali ricordiamo la pubblicazione di rare registrazioni dal vivo dell'epoca pre-White Stripes, i due album acustici del tour del 2015, il nuovo album dei Dead Weather, la raccolta di registrazioni acustiche con materiale che va dal 1998 al 2016 e "American epic", il documentario sulla storia della musica moderna e contemporanea.