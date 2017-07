Nuova anticipazione dall'album solista dell'ex Oasis, "As you were", in uscita il prossimo ottobre. Dopo aver già fatto ascoltare ai suoi fan una manciata di canzoni, come i singoli "Wall of glass" e "Chinatown", durante un concerto tenuto lo scorso fine settimana a New York Liam Gallagher ha cantato per la prima volta dal vivo un nuovo brano.

La canzone si intitola "Eh la" e i fan presenti all'esibizione hanno prontamente ripreso l'esecuzione del brano con i loro cellulari: potete ascoltare la canzone nel video che trovate qui sotto, a partire dal minuto 1:55.