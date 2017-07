Bruce Springsteen ha firmato un contratto con Universal Music Publishing Group (UMPG) relativo alla gestione delle edizioni musicali. La notizia era stata anticipata qualche giorno fa dal New York Post, come già riferito da Rockol, ed è ora ufficializzata dal colosso guidato da Jody Gerson: Universal Music Publishing Group gestirà a livello mondiale tutti i diritti di edizione della musica del Boss, che fino ad oggi erano gestiti da diverse entità in varie zone geografiche.

Nel corso della sua carriera Springsteen ha pubblicato diciotto album in studio e venduto oltre 120 milioni di copie a livello mondiale (più di 64 milioni nei soli Stati Uniti d'America). Alcune delle sue canzoni sono state anche oggetto di cover di altri artisti: David Bowie ha reinterpretato "It's hard to be a saint in the city", Patti Smith ha portato al successo "Because the night", Neil Young ha rivisitato "My hometown", solo per fare qualche esempio. Jon Landau, manager di Sprinsteen, ha commentato a proposito del contratto con UMPG:

"Siamo entusiasti di lavorare con Jody Gerson e il suo team. È arrivato il momento, per noi, di centralizzare le edizioni di Bruce".

Jody Gerson, dal canto suo, ha risposto: