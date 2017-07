Tyler Hedstrom, il giovanissimo batterista della band pop punk statunitense degli Anarbor, è morto. Ad annunciare la scomparsa del 17enne musicista sono stati gli stessi componenti del gruppo: il ragazzo si è tolto la vita nella sua casa in Arizona. Gli Anarbor hanno lanciato in rete una raccolta fondi per aiutare la famiglia del loro ormai ex compagno di band a organizzare il funerale e sostenerne le spese e hanno scritto:

"Siamo devastati. Tyler era sempre felice e allegro e stava diventando un musicista di successo. Questo ci fa capire quanto la vita possa in verità essere vulnerabile, anche se non lo dà a vedere".

Our heart goes out to @TytyHedstrom and family. Help share Ty's story



We started a @gofundme for Tyler's memorial.https://t.co/l6X1mxH8Tl — Anarbor (@Anarbor) July 30, 2017

Il gruppo ha poi condiviso su YouTube un video dedicato proprio a Tyler Hedstrom:

Gli Anarbor, per chi non segue la scena pop punk americana, hanno alle loro spalle già quindici anni di carriera: nato nel 2003 a Phoenix, in Arizona, il gruppo è guidato dal cantante e bassista Slade Echeverria e fino ad oggi ha pubblicato un totale di otto album in studio. L'ultimo, "Anarbor", è uscito la scorsa estate. Tyler Hedstrom era entrato a far parte della band all'inizio dell'anno.