Per la generazione degli anni '90 Total Request Live era un appuntamento imperdibile: il programma, trasmesso ogni giorno su MTV, mandava in onda i 10 video più richiesti del giorno, che venivano scelti dai telespettatori da casa attraverso un sondaggio quotidiano, e ospitava nello studio newyorkese i cantanti di maggiore successo, attori e altre celebrità. L'ultima puntata di TRL andò in onda il 16 novembre del 2008: ora, a distanza di quasi dieci anni, il programma si appresta a tornare nel palinsesto di MTV.

A rivelarlo, in un'intervista concessa al New York Times, è l'attuale presidente del canale televisivo edito da Viacom, Chris McCarthy. Il presidente di MTV ha commentato con entusiasmo i dati relativi alla crescita di MTV (la prima, in quattro anni) nei mesi di giugno e luglio nel rating del pubblico di riferimento, quello che va dai 18 ai 34 anni, e ha attribuito questo successo alla messa in onda del revival di "Fear factor" (un game show trasmesso dalla NBC dal 2001 al 2006) e alla riscoperta di "Wild 'n out" (sketch comedy tornata nei palinsesti di MTV lo scorso anno).

Intenzionato a mantenere questo successo, McCarthy ha anticipato che Total Request Live tornerà su MTV il prossimo ottobre: ad ospitare il programma sarà un nuovo studio che si affaccerà su Times Square, a New York, attualmente in costruzione. La nuova versione di TRL sarà un appuntamento quotidiano di un'ora, ma in futuro potrebbe allungarsi fino alle due o tre ore al giorno, e sarà supportata da contenuti multimediali pubblicati sui principali social network.

Sarà interessante capire se dopo il ritorno della versione statunitense verranno rispolverate anche le edizioni internazionali del programma. Quella italiana, lanciata nel novembre del 1999, fece conoscere al pubblico dei giovanissimi i volti di - tra gli altri - Marco Maccarini, Giorgia Surina, Federico Russo, Alessandro Cattelan, Elena Santarelli, Carlo Pastore e Carolina Di Domenico.