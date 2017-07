Dopo il video di "Adnis", pubblicato un paio di giorni fa, arriva un'altra sorpresa per i fan del rapper newyorkese: Jay Z ha pubblicato in streaming altre due tracce bonus del suo ultimo album, "4:44", uscito il 30 giugno scorso in esclusiva su TIDAL (il servizio di streaming rilanciato proprio da Jay Z nel 2015) e arrivato nei negozi di musica in formato fisico una settimana dopo.

Le due tracce bonus non sono inedite: i due pezzi erano già contenuti nell'edizione fisica di "4:44". Si tratta di "Blue's freestyle / We family" (che potete ascoltare cliccando qui) e di "MaNyfaCedGod" (che potete invece ascoltare cliccando qui). Il primo brano vede la partecipazione di Blue Ivy, la figlia del rapper (nata dall'unione con Beyoncé), il secondo vede Jay Z duettare con James Blake. Ora, anche chi non ha comprato la versione fisica del disco può ascoltarle insieme alle altre canzoni già pubblicate in streaming.