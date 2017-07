Billy Two Rivers - all'anagrafe Kaientaronkwen - ex lottatore canadese di origini Mohawk, ha fatto causa a Van Morrison e alla sua casa discografica per aver utilizzato una fotografia che lo ritrae per la copertina del nuovo album del cantautore e polistrumentista irlandese, "Roll With the Punches", atteso nei negozi per il prossimo 22 settembre: Kaientaronkwen, che - terminata la carriera sportiva - è stato eletto nel consiglio del distretto di Kahnawake, nell'area urbana di Montreal, ha domandato al cantante e alla sua etichetta una somma non specificato, sostenendo di non essere mai stato interpellato relativamente all'utilizzo dello scatto, effettuato diversi anni fa, quando ancora Billy Two Rivers - nell'immagine, con la cresta, a sinistra - militava nel circuito professionistico.

Il dibattimento prenderà il via la prossima settimana a New York, considerata la corte competente per il caso: la Universal, casa discografica di Morrison, non ha ancora ufficialmente commentato la vicenda.

La causa ricorda da vicino quella intentata ai danni di Sony Music e Roger Waters dall'artista italiano Emilio Isgrò, che è riuscito a bloccare le vendite nello Stivale dell'ultimo album dell'ex Pink Floyd "Is This the Life We Really Want?" per un presunto plagio ai suoi danni proprio nella grafica della copertina.